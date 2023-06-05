Update! Kasus Covid-19 Bertambah 231 Hari Ini

JAKARTA - Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia pada Senin, 5 Juni 2023 bertambah 231 kasus. Sehingga akumulasi positif Covid-19 saat ini sebanyak 6.808.768 kasus.

Jumlah tersebut adalah hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 12.573 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

BACA JUGA: Pakar Peringatkan Umat Manusia Bisa Dimusnahkan oleh Virus Buatan AI yang Lebih Berbahaya dari Covid

Kemudian, dilaporkan juga kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat 618 orang. Sehingga total sebanyak 6.635.686 orang sembuh. Sedangkan jumlah yang meninggal bertambah 8 orang. Sehingga total meninggal menjadi 161.797 orang.

Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

(Qur'anul Hidayat)