Mutasi TNI, Mayjen Mujahidin Kini Jabat Analis Intelijen Ahli Madya di BIN

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merotasi jabatan 88 Perwira tinggi (Pati). Salah satu yang mendapatkan jabatan baru adalah Mayjen TNI Mujahidin yang kini dipercaya sebagai Analis Intelijen Ahli Madya pada Sahli Bidang Ideologi dan Politik BIN.

Penunjukan Mayjen Mujahidin tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/568/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Secara keseluruhan terdapat 68 perwira yang dimutasi kali ini.

Sebelumnya Mayjen Mujahidin menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik BIN. Artinya, dia akan tetap bertugas di lembaga yang sama dengan jabatan berbeda.

Selain Mayjen Mujahidin, sejumlah Pati TNI yang bertugas di BIN terkena mutasi, berikut daftarnya:

1. Brigjen TNI Dr. Dedy Agus Purwanto, S.H., M.A.P. dari Direktur Sulawesi dan Nusa Tenggara pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Staf Ahli Bid. Ideologi dan Politik BIN

2. Kolonel Inf Bonar Panjaitan, S.E., M.Si. dari Kasubdit DKI Jakarta pada Direktorat Jawa dan Bali, Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Kabinda Kepulauan Riau pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN