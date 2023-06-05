Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi TNI, Mayjen Mujahidin Kini Jabat Analis Intelijen Ahli Madya di BIN

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |20:01 WIB
Mutasi TNI, Mayjen Mujahidin Kini Jabat Analis Intelijen Ahli Madya di BIN
BIN. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merotasi jabatan 88 Perwira tinggi (Pati). Salah satu yang mendapatkan jabatan baru adalah Mayjen TNI Mujahidin yang kini dipercaya sebagai Analis Intelijen Ahli Madya pada Sahli Bidang Ideologi dan Politik BIN.

Penunjukan Mayjen Mujahidin tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/568/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Secara keseluruhan terdapat 68 perwira yang dimutasi kali ini.

Sebelumnya Mayjen Mujahidin menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik BIN. Artinya, dia akan tetap bertugas di lembaga yang sama dengan jabatan berbeda.

Selain Mayjen Mujahidin, sejumlah Pati TNI yang bertugas di BIN terkena mutasi, berikut daftarnya:

1. Brigjen TNI Dr. Dedy Agus Purwanto, S.H., M.A.P. dari Direktur Sulawesi dan Nusa Tenggara pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Staf Ahli Bid. Ideologi dan Politik BIN

2. Kolonel Inf Bonar Panjaitan, S.E., M.Si. dari Kasubdit DKI Jakarta pada Direktorat Jawa dan Bali, Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Kabinda Kepulauan Riau pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191038//anggota_koramil_02_karangbaru_sertu_giman_saputra-ylo4_large.png
Aksi Heroik Sertu Giman Selamatkan 20 Warga saat Banjir Bandang di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190774//tni-Rsxm_large.jpg
TNI Kerahkan 113 Ribu Prajurit 3 Matra Bantu Polri Amankan Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190503//wn_china_serang_prajurit_tni-1fB3_large.jpg
WN China Serang Prajurit TNI di Tambang Emas Ketapang, Begini Duduk Perkaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452//viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190112//prabowo-L9uo_large.jpg
Prabowo Dapat Laporan Ada Oknum TNI-Polri Terlibat Penyelundupan dan Tambang Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188840//tni-ea5L_large.jpg
Pascabanjir, Aksi Heroik TNI Sulap RSUD Aceh Tamiang dari Berlumpur Jadi Kinclong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement