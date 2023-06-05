Mutasi TNI, Marsma Jumarto dari Direktur Bais Jadi Stafsus KSAU

, Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |20:32 WIB

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merotasi jabatan 88 Perwira tinggi (Pati) di lingkungan TNI.

Sejumlah Pati dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI turut dirotasi dalam mutasi tersebut.

Adapun mutasi berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/568/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Adapun Pati telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 68 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri atas 44 Pati TNI AD, 14 Pati TNI AL dan 7 Pati TNI AU.

Berikut Pati yang dirotasi Panglima TNI di Bais:

1. Laksma TNI Kemas M. Ikhwan Madani, S.Sos., M.Si. dari Danlantamal IV Tpi Koarmada I menjadi Dir F Bais TNI.

2. Marsma TNI Jumarto, S.T., M.M. dari Dir F Bais TNI menjadi Staf Khusus Kasau.