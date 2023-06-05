Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Golden Visa, Sandiaga Uno: Terus Ditingkatkan Kesiapannya

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |20:34 WIB
Soal Golden Visa, Sandiaga Uno: Terus Ditingkatkan Kesiapannya
Sandiaga Uno. (Foto: Novie Fauziah)
JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, saat ini pemerintah tengah meningkatkan kesepian terkait dengan Golden Visa. Pihaknya juga terus berkoordinasi bersama berbagai pihak, sehingga nantinya dapat terlaksana sesuai dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Update Golden Visa setelah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) minggu lalu. Per hari ini terus ditingkatkan dari segi kesiapan lintas koordinasinya, kita harapkan sesuai dengan arahan Presiden, " ujarnya di Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Lebih lanjut, kata Sandiaga, mereka yang menggunakan Golden Visa nantinya harus mengejar karena pihaknya ingin menarik talenta-talenta terbaik di masing-masing sektor untuk masuk ke Indonesia. Mulai dari sektor kesehatan hingga sektor ekonomi.

"Ini akan meningkatkan dari nilai ekonomi dari masing-masing sektor, karena jumlah lapangan kerja akan kita tingkatkan, juga inovasi-inovasinya,” ucap dia.

Sandiaga juga menyebut, dengan adanya Golden Visa ini akan menghasilkan turis-turis yang berkualitas. Sehingga kehadiran mereka di sini nantinya akan menghasilkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target kita menjadi Indonesia maju.

"Turis yang berkualitas ini nanti detailnya akan disampaikan tapi mereka harus memenuhi beberapa persyaratan, terutama juga dari segi investasi, kemampuan dia, prestasi dia berkaitan dengan capaian-capaian riset dan teknologi dan bisnis yang akan dimulai di Indonesia, " jelasnya,

Sebelumnya Sandiaga mengungkapkan, bahwa pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait Golden Visa. Sehingga aturan terkait dan implementasi bisa diluncurkan dalam waktu dekat.

