PAN Jalin Kerja Sama dengan PBNU Kembangkan Ekonomi Keumatan Lewat UMKM

JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bekerja sama dengan PBNU dalam mengembangkan ekonomi umat Islam.

Zulkifli Hasan mengatakan bahwa sinergi tersebut dilakukan dengan banyaknya pesantren yang dimiliki NU yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan UMKM.

Selain itu, Zulhas -sapaan akrabnya- kerja sama ini agar dapat membantu warga nahdliyin dalam mengembangkan usahanya.

“Kita semua tahu potensi NU dengan ribuan pesantrennya. Kita harus dukung NU untuk menjadi pelopor kebangkitan ekonomi keumatan, terutama lewat pesantren-pesantren serta para pengusaha NU," ujarnya, Senin (5/6/2023).

Menteri Perdagangan (Mendag) mengatakan kerja sama dengan NU dapat menjadi awal bagi banyak kolaborasi di masa depan. Zulhas tidak menutup kemungkinan-kemungkinan lainnya dalam sinergi bersama NU yang akan terjadi di waktu mendatang.

"Ini adalah sinergi yang baik, pintu masuk bagi kita untuk mendorong berbagai macam kolaborasi untuk kemajuan kewirausahaan pesantren, mulai dari produksi hingga pemasaran," katanya.