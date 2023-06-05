Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Palembang Percaya Diri Hadapi Pemilu

Inin Nastain , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |21:02 WIB
Partai Perindo Palembang Percaya Diri Hadapi Pemilu
A
A
A

PALEMBANG - Jajaran DPD Perindo Kota Palembang semakin percaya diri menghadapi Pileg 2024 mendatang. Bahkan, mereka tidak mau ambil pusing terkait sistem yang akan diterapkan nanti, apakah proposional tertutup atau terbuka

Ketua DPD Perindo Kota Palembang Candra Wahyudi mengatakan, dalam Pileg nanti, pihaknya menargetkan tiap Daerah Pemilihan (Dapil) ada kader Perindo yang duduk di DPRD Kota. Di Kota Palembang sendiri sebanyak 6 Dapil.

"Periode kemarin kami tidak ada perwakilan di DPRD. Periode sekarang, kami targetkan tiap Dapil ada perwakilan, setidaknya satu orang," kata Candra kepada MPI, Senin (5/6/2023).

Targetan tersebut, jelas dia, tidak terlepas dari kondisi para Bacaleg dan partai yang saat ini diyakini lebih siap. Dari sisi Bacaleg, Candra menegaskan Perindo diisi oleh orang-orang yang siap 'tempur.'

"Tidak ada lagi main-main. Periode kemarin mungkin jadi pengalaman. Kami sepakat, Pileg nanti akan bisa menempatkan wakil di DPRD Kota Palembang," tegas dia.

"Kami sudah bergerak, dan tidak mau terpengaruh dengan isu sistem tertutup atau terbuka. Yang pasti, kami saat ini terus bergerak. Tentunya dengan doa dan usaha, insyaallah," lanjut Candra.

Sementara, pada tahapan pendaftaran Bacaleg lalu, Perindo mengajukan sebanyak 48 orang. Adapun jumlah anggota DPR D Kota Palembang sebanyak 50 orang.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080//partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement