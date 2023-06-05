Partai Perindo Palembang Percaya Diri Hadapi Pemilu

PALEMBANG - Jajaran DPD Perindo Kota Palembang semakin percaya diri menghadapi Pileg 2024 mendatang. Bahkan, mereka tidak mau ambil pusing terkait sistem yang akan diterapkan nanti, apakah proposional tertutup atau terbuka

Ketua DPD Perindo Kota Palembang Candra Wahyudi mengatakan, dalam Pileg nanti, pihaknya menargetkan tiap Daerah Pemilihan (Dapil) ada kader Perindo yang duduk di DPRD Kota. Di Kota Palembang sendiri sebanyak 6 Dapil.

"Periode kemarin kami tidak ada perwakilan di DPRD. Periode sekarang, kami targetkan tiap Dapil ada perwakilan, setidaknya satu orang," kata Candra kepada MPI, Senin (5/6/2023).

Targetan tersebut, jelas dia, tidak terlepas dari kondisi para Bacaleg dan partai yang saat ini diyakini lebih siap. Dari sisi Bacaleg, Candra menegaskan Perindo diisi oleh orang-orang yang siap 'tempur.'

"Tidak ada lagi main-main. Periode kemarin mungkin jadi pengalaman. Kami sepakat, Pileg nanti akan bisa menempatkan wakil di DPRD Kota Palembang," tegas dia.

"Kami sudah bergerak, dan tidak mau terpengaruh dengan isu sistem tertutup atau terbuka. Yang pasti, kami saat ini terus bergerak. Tentunya dengan doa dan usaha, insyaallah," lanjut Candra.

Sementara, pada tahapan pendaftaran Bacaleg lalu, Perindo mengajukan sebanyak 48 orang. Adapun jumlah anggota DPR D Kota Palembang sebanyak 50 orang.

(Khafid Mardiyansyah)