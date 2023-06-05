Hadiri Penetapan Pemilih Pemilu 2024, Partai Perindo Palembang: Ini Penting

PALEMBANG - DPC Perindo se-Kota Palembang melakukan rapat kegiatan penetapan pemilih untuk Pemilu 2024 mendatang, Minggu (5/7/2023) kemarin. Perindo menganggap, kegiatan tersebut memiliki arti penting, untuk pelaksanaan Pemilu nanti.

"Kemarin itu ada kegiatan penetapan pemilih tetap tinggal kecamatan. Dan semua pengurus DPC Perindo se Kota Palembang, ambil bagian dalam kegiatan itu," kata Ketua DPD PERINDO Kota Palembang Candra Wahyudi kepada MPI, Senin (6/6/2023).

Ditegaskannya, tahapan selanjutnya, akan dilaksanakan kegiatan penetapan pemilih untuk tingkat Kota. Candra memastikan pihaknya akan kembali ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

"Kami tunggu pemberitahuan dari KPU. Karena semua pengurus Parpol nantinya akan diberi informasi. Dan kami dari Perindo dipastikan akan ambil bagian,' tegas dia.

Candra menilai, kegiatan tersebut memiliki arti penting dalam pelaksanaan Pemilu nanti. "Banyak manfaat. Kami akan mengetahui berapa sih jumlah pemilih di daerah tertentu, misalnya. Ini jelas sangat penting," tegas Candra.

(Khafid Mardiyansyah)