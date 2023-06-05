Sekjen Gerindra: Erick Thohir Masuk Radar Cawapres Prabowo Subianto

JAKARTA - Partai Gerindra dan PAN melakukan pertemuan di kantor DPP PAN, Senin (5/6/2023) ini. Erick Thohir menjadi menu utama dalam pertemuan tersebut.

Gerindra pun menyebut Erick Thohir menjadi salah satu nama yang masuk dalam radar Cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang.

"Karena itu Pak Erick sekali pun yang didukung PAN untuk menjadi cawapres, selama ini kami juga mengikuti Pak Erick. Apakah masuk radar, iya," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani pada wartawan, Senin (5/6/2023).

Menurutnya, dalam pertemuan Gerindra dengan PAN di kantor DPP PAN, Erick Thohir menjadi menu wajib yang dibicarakan. Adapun Gerindra sejatinya merasa hormat dengan siapa pun nama yang diusungkan oleh parpol lantaran nama itu tentu menjadi bagian dari orang-orang yang dinilai terbaik tuk berbakti pada bangsa dan negara.

"Kami menyimak dengan seksama dan kami akan sampaikan hasil pembicaraan pada Pak Prabowo Subianto. Keterbukaan PAN bagi kami penting karena kami sama-sama sedang membangun kepercayaan untuk psosisi-posisi 2024," tuturnya.

Dia menambahkan, meski Gerindra menjalin komunikasi dengan PAN, komunikasi Gerindra dengan PKB tetap berjalan baik dan terjadi saling kepercayaan di antara keduanya.