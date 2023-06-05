Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen Gerindra: Erick Thohir Masuk Radar Cawapres Prabowo Subianto

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |21:10 WIB
Sekjen Gerindra: Erick Thohir Masuk Radar Cawapres Prabowo Subianto
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Gerindra dan PAN melakukan pertemuan di kantor DPP PAN, Senin (5/6/2023) ini. Erick Thohir menjadi menu utama dalam pertemuan tersebut.

Gerindra pun menyebut Erick Thohir menjadi salah satu nama yang masuk dalam radar Cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang.

"Karena itu Pak Erick sekali pun yang didukung PAN untuk menjadi cawapres, selama ini kami juga mengikuti Pak Erick. Apakah masuk radar, iya," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani pada wartawan, Senin (5/6/2023).

Menurutnya, dalam pertemuan Gerindra dengan PAN di kantor DPP PAN, Erick Thohir menjadi menu wajib yang dibicarakan. Adapun Gerindra sejatinya merasa hormat dengan siapa pun nama yang diusungkan oleh parpol lantaran nama itu tentu menjadi bagian dari orang-orang yang dinilai terbaik tuk berbakti pada bangsa dan negara.

"Kami menyimak dengan seksama dan kami akan sampaikan hasil pembicaraan pada Pak Prabowo Subianto. Keterbukaan PAN bagi kami penting karena kami sama-sama sedang membangun kepercayaan untuk psosisi-posisi 2024," tuturnya.

Dia menambahkan, meski Gerindra menjalin komunikasi dengan PAN, komunikasi Gerindra dengan PKB tetap berjalan baik dan terjadi saling kepercayaan di antara keduanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105//erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/43/3191035//erick_thohir_bangga_dengan_pencapaian_kontingen_indonesia_yang_meraih_91_medali_emas_di_sea_games_2025-HsCz_large.jpg
Kontingen Indonesia Raih 91 Medali Emas dan Finis Runner up di SEA Games 2025, Erick Thohir: Bukti Mental Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190835//erick_thohir-B9Ie_large.jpg
Erick Thohir Puji Patriotisme Atlet Usai Indonesia Segel 80 Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/43/3190546//erick_thohir-oZEn_large.jpg
Misi Akhiri Kutukan 30 Tahun, Erick Thohir Optimistis Indonesia Segel Runner-up SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190538//timnas_indonesia-Xafb_large.jpg
Bukan Sekadar Nama Besar, PSSI Tetapkan Kriteria Ketat bagi Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190340//pelatih_timnas_indonesia_diumumkan_paling_lambat_januari_2026_pssi-PzYR_large.jpg
Penyebab PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia Paling Lambat Januari 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement