59 Pati TNI Resmi Naik Pangkat, Ini Detailnya

, Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |21:15 WIB

JAKARTA - Sebanyak 59 orang Perwira Tinggi (Pati) TNI laksanakan Korp Raport kenaikan pangkat Kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/6/2023).

Berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin /1014/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 adapun nama-nama Pati yang naik pangkat sebagai berikut.

32 Pati TNI AD antara lain, Letjen TNI Agus Suhardi (Pangkogabwilhan III), Mayjen TNI Lilik Sudaryani, S.I.P., M.Han. (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Banusia), Mayjen TNI Erwin Djatniko, S.Sos. (Gubernur Akmil), Mayjen TNI Toto Nugroho, S.I.P., M.Si. (Danpuspenerbad), Mayjen TNI Muhammad Zamroni, S.I.P (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Komsos).

Kemudian Mayjen TNI Suparjo (Kapusziad), Brigjen TNI Drs. Yuswandi, M.M. (Kapoksahli Pangdam VI/Mlw), Brigjen TNI Susanto, S.I.P., M.Si. (Sekretaris Satwas Unhan), Brigjen TNI Dwi Sunyata, S.H. (Widyaiswara Bid. Min Akmil), Brigjen TNI Imam Santosa, M.A. (Kapusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan).

Lalu Brigjen TNI Murbianto Adhi Wibowo, S.Sos. (Kapusdiklat BIN), Brigjen TNI Ari Aryanto, S.E., M.I.P. (Danrem 101/Ant (Banjarmasin) Kodam VI/Mlw), Brigjen TNI Ade Adrian, S.A.P., M.A.P. (Ses Itjenad), Brigjen TNI Dwi Sasongko, S.E., M.H. (Danmentar Akmil), Brigjen TNI Mochamad Masrukin, M.Han. (Dircab Puspenerbad), Brigjen TNI Kartika Adi Putranta., S.E. (Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan Kemenko Polhukam).

Brigjen TNI Yudha Airlangga, S.E. (Danpusdiklatpassus Kopassus), Brigjen TNI Eko Astono J. Kalimantoro (Dirter Pusterad), Brigjen TNI Frans Surya Ginting, S.Sos., M.A.P. (Dircab Pusbekangad), Brigjen TNI I Made Suryawan, S.Sos. (Dirdik Akmil), Brigjen TNI Dedi Hardono, S.I.P. (Danrem 172/Pwy (Abepura) Kodam XVII/Cen), Brigjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han. (Danrem 132/Tdl (Palu) Kodam XIII/Mdk).

Kemudian Brigjen TNI Franky Jan Hardy Watuseke, S.Sos. (Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. Demografi Lemhannas), Brigjen TNI Subagio Irianto, S.E. (Kapoksahli Pangdam XVIII/Ksr), Brigjen TNI Nugroho Septijantono, S.I.P. (Kadisinfolahtad), Brigjen TNI Abdi Iman Sakti Zebua, S.H., M.M. (Aspers Kaskostrad), Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo, S.I.P. (Danrem 091/ASN (Samarinda) Kodam VI/Mlw),

Lalu Brigjen TNI Anan Nurakhman (Danrem 061/SK (Bogor) Kodam III/Slw), Brigjen TNI Mahfud Ghozali (Waaslog Kasad Bid. Faskon BMN), Brigjen TNI Yudi Pranoto, S.H., M.M. (Irdam IV/Dip), Brigjen TNI Lilik Hendro Wiyono, S.E. (Ir Puspalad) dan Brigjen TNI Deddy Irianto L., S.I.P. (Askomlek Kaskogabwilhan III).

16 Pati TNI AL antara lain, Laksda TNI Supardi, S.E., M.B.A., CHRMP. (Wadan Kodiklatal), Laksda TNI Retiono Kunto H., S.E., CRMP., M.Tr.Opsla. (Dan PMPP TNI), Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas (Pa Sahli Tk. III Bid. Banusia Sahli Panglima TNI), Laksma TNI Dadang Somantri, CRMP. (Dankodikopsla Kodiklatal), Laksma TNI Askari, P.S.C., S.Ikom., M.Sc., M.A. (Dirdik Kodiklatal), Laksma TNI Dohar Sianturi, S.T., M.B.A., CIQaR. (Sekretaris LP2N Unhan), Laksma TNI Endra Hartono, S.H. (Dankolat Koarmada RI).

Kemudian Laksma TNI Dr. Sugeng Suryanto, S.A.P., M.A.P. (Dir Wilhan Ditjen Strahan Kemhan), Laksma TNI Gatot Sugiarto, S.E., CHRMP., M.Tr.Opsla. (Kababek TNI), Brigjen TNI (Mar) Sarjito, CHRMP., M.Si., CIQaR. (Pa Sahli Tk. II Waas Afrika dan Timteng Sahli Bid. Hubint Panglima TNI), Laksma TNI M. Khimayatul Islam, S.T. (Pati Sahli Bid. Sumda Hanneg Sahli Kasal), Laksma TNI dr. Eko Prasetyo Adi Wibowo, Sp.OT. (Karumkital Dr. Rml. Diskesal).

Lalu Laksma TNI Ibnu Anas, S.H., M.Tr.Opsla. (Dir G Bais TNI), Laksma TNI Tony Herdijanto, S.E., M.Sc. (Danguskamla Koarmada I), Laksma TNI Darmansyah (Dankoppeba Koarmada RI) dan Laksma TNI I Komang Teguh Ardana, S.T., M.A.P. (Kapusjianmar Seskoal).