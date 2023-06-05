Pelaku Penipuan Tiket Konser Coldplay Raup Rp20,3 Juta, Pemimpin Terima Paling Besar

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil menangkap empat pelaku penipuan jasa titip tiket konser band asal Inggris, Coldplay. Adapun keempat tersangka berhasil meraih keuntungan sebesar Rp20,3 juta.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis menyebutkan keempat tersangka yakni MS, MHH, A dan AB pun membagi keuntungan itu dengan besaran yang berbeda. Keuntungan yang mereka raih pun dari tiga korban salah satunya ID yang melapor ke Polda Metro Jaya.

“Saudara MS mendapatkan bagian sebesar Rp18 juta, kemudian MHH mendapatkan uang Rp1,5 juta, tersangka A mendapat Rp500 ribu dan AB mendapatkan Rp350 ribu,” kata Auliansyah kepada wartawan, Senin (5/6/2023).

Auliansyah menjelaskan tersangka MS ini merupakan otak atau dalang dari penipuan ini sekaligus pembuat akun Instagram untuk melancarkan aksinya.

Untuk tersangka MHH dan A, kata Auliansyah, keduanya berperan untuk membuat akun e-wallet yang digunakan untuk menerima hasil pembayaran dari korbannya. Sementara, untuk tersangka AB, ia tak menjelaskan seperti apa perannya.

“Akun e-wallet DANA itu dapat dilakukan penarikan tunai di agen BRI Link yang beralamat di kawasan Benteng, Sulawesi Selatan,” ujarnya.