Berhasil Tipu Korbannya di Jastip Tiket Konser Coldplay, Ini Peran Masing-Masing Pelaku

JAKARTA - Polda Metro Jaya berhasil menangkap empat pelaku penipuan penjualan tiket konser band asal Inggris Coldplay di wilayah Sulawesi Selatan. Adapun keempat pelaku melancarkan aksinya dengan modus jasa titip (jastip) melalui akun Instagram.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis mengungkap peran masing-masing tersangka yang berinisial MS (22), MHH (20), AB (36) dan A (35).

“Saudara MS sebagai pembuat akun Instagram tersebut dengan naman akun jastiptiket.coldplay,” kata Auliansyah kepada wartawan, Senin (5/6/2023).

“Kemudian MHH selaku penyedia akun e-wallet DANA dengan nomor 082193692995 atas nama Rahma yang digunakan untuk menampung hasil tindak pidana penipuan,” sambungnya.

Sementara untuk tersangka A, Auliansyah menyebut berperan sebagai pembuat dompet elektronik DANA untuk menampung hasil yang didapat dari penipuan tersebut.