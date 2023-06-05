Jalani Sidang Perdana, Ayah Shane Lukas Dipastikan Hadir

JAKARTA - Kuasa hukum Shane Lukas tersangka kasus penganiayaan berat terhadap anak pengurus GP Ansor DKI David Ozora, Happy Sihombing memastikan sang ayah akan hadir pada sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

“(Ayah Shane) pasti hadir, karena dia memiliki waktu, dia juga hampir setiap hari membesuk anaknya di Polda,” kata Happy saat dihubungi awak media, Senin (5/6/2023).

Happy mengatakan menjelang sidang besok, Shane dipastikan dalam kondisi yang sehat. Selain itu, kata Happy, pihaknya juga sudah melakukan persiapan untuk membela kliennya itu seadil-adilnya.

“Kita benar-benar berupaya untuk melakukan pembelaan yang seadil-adilnya. Jadi kita siap untuk sidang besok,” jelas dia.

Sebagai informasi, Sidang Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas digelar terbuka di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, besok Selasa (6/6/2023). Sidang dapat dilakukan tertutup jika menyangkut konten asusila anak.