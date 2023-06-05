Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jalani Sidang Perdana, Ayah Shane Lukas Dipastikan Hadir

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |22:18 WIB
Jalani Sidang Perdana, Ayah Shane Lukas Dipastikan Hadir
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum Shane Lukas tersangka kasus penganiayaan berat terhadap anak pengurus GP Ansor DKI David Ozora, Happy Sihombing memastikan sang ayah akan hadir pada sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

“(Ayah Shane) pasti hadir, karena dia memiliki waktu, dia juga hampir setiap hari membesuk anaknya di Polda,” kata Happy saat dihubungi awak media, Senin (5/6/2023).

Happy mengatakan menjelang sidang besok, Shane dipastikan dalam kondisi yang sehat. Selain itu, kata Happy, pihaknya juga sudah melakukan persiapan untuk membela kliennya itu seadil-adilnya.

“Kita benar-benar berupaya untuk melakukan pembelaan yang seadil-adilnya. Jadi kita siap untuk sidang besok,” jelas dia.

Sebagai informasi, Sidang Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas digelar terbuka di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, besok Selasa (6/6/2023). Sidang dapat dilakukan tertutup jika menyangkut konten asusila anak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723//mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163767//viral-whSH_large.jpg
Mario Dandy Juga Terima Remisi HUT ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163713//penganiayaan-ESN1_large.jpg
Shane Lukas Penganiaya David Ozora Dapat Remisi HUT Ke-80 RI, Hukuman Dipangkas 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095998//mario_dandy-85mz_large.JPG
Ternyata Mantan Kekasih Mario Dandy Sudah Bebas Bersyarat Sejak Agustus Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/338/3094423//viral-axIr_large.jpg
Sidang Pencabulan Anak AG, Mario Dandy Didakwa Tiga Pasal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement