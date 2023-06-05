Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RUU Permuseuman Harus Sejalan dengan Konsep Trisakti Bung Karno

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |22:23 WIB
RUU Permuseuman Harus Sejalan dengan Konsep Trisakti Bung Karno
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Asosiasi Museum Indonesia Putu sekaligus Ketua Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyarankan agar arah pengaturan Rancangan Undang-Undang (RUU) Permuseuman mengatur sejumlah hal menyangkut koleksi dan layanan museum.

"Setidaknya perlu mengatur hal yang terkait dengan bagaimana upaya melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikan kepada masyarakat terkait dengan koleksi dan layanan museum," kata Putu dilansir Antara, Senin (5/6/2023).

Dia menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara kunci pada Forum Tematik Bakohumas DPR RI bertema "Menjawab Tantangan Pengelolaan Museum melalui RUU Permuseuman" di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Selain itu, lanjut dia, RUU Permuseuman juga perlu mengatur perihal kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola museum, hingga wadah organisasi profesi pengelola museum yang menjadi tempat pemutakhiran etos kerja dan koordinasi pengelolaan museum dilakukan.

Termasuk, ujarnya lagi, perlunya pengaturan terkait sumber anggaran museum. "Diperlukan peningkatan pengawasan dan dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja museum di Indonesia,” tuturnya.

Menurut dia, revitalisasi museum merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, sebab museum memiliki kesempatan untuk menjaga dan menguatkan kepribadian bangsa di bidang kebudayaan

Hal tersebut, tambah dia, sejalan dengan konsep Tri Sakti yang digaungkan oleh Presiden pertama RI Soekarno yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182281//pdip-rH67_large.jpg
Singgung Perjuangan Bung Karno, Hasto: Jangan Pernah Jadi Penikmat Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180663//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-h4wi_large.jpg
Megawati Sebut Nilai Kemanusiaan Bung Karno Dihayati  dari Tat Twam Asi, Apa Artinya? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180651//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-ewh1_large.jpg
Megawati Bongkar Penolakan Orde Baru: Soeharto Larang Bung Karno Dimakamkan di TMP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178646//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-oAqc_large.jpg
Hasto: Jika Bung Karno Masih Hidup, Tragedi Gaza Tak Akan Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/65/3173537//museum-jwLO_large.jpg
Sambut Hari Museum Indonesia, RUU Permuseuman Momentum Penguatan Kebudayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231//soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement