HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Aktivitas Lempeng Indo-Australia Picu Gempa di Sumba Barat Daya

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |22:44 WIB
BMKG: Aktivitas Lempeng Indo-Australia Picu Gempa di Sumba Barat Daya
BMKG (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia memicu gempa bumi dengan magnitudo 5,0 di barat daya Kodi Bangedo, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Plh Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Suci Dewi Anugrah di Jakarta, Senin, mengemukakan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 10,20 Lintang Selatan (LS) dan 118,80 Bujur Timur (BT), atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 70 km arah barat daya Kodi Bangedo, Sumba Barat Daya, NTT, pada kedalaman 20 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia," ujarnya dilansir Antara, Senin (5/6/2023).

Ia menambahkan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

"Hasil pemodelan juga menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," katanya.

Suci Dewi memaparkan gempa yang terjadi pada Senin (5/6/2023) pukul pukul 20.08.49 WIB itu menimbulkan guncangan di daerah Kodi Bangedo, Kodi Balaghar, dan daerah Kodi Sumba Barat Daya, dengan skala intensitas III MMI (Modified Mercally Intensity). Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan akan truk berlalu.

Halaman:
1 2
      
