Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Berpeluang Naik

Faisal Haris , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |23:33 WIB
Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Berpeluang Naik
Ganjar Pranowo/ Okezone
A
A
A

JAKARTA - Nama bakal calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo menjadi figur yang mendapatkan elektabilitas tertinggi dalam survei terbaru yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 30-31 Mei 2023.

Diketahui, Gubernur Jawa Tengah ini mendapatkan elektabilitas tertinggi yang dipilih oleh responden, dengan memperoleh elektabilitas sebesar 37,9%.

“Dalam survei terakhir di pemilih kritis, 30-31 Mei 2023, Ganjar mendapat dukungan 37,9 %,” kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani, Senin (5/6/2023).

Masih dalam hasil survei yang diselenggarakan SMRC, popularitas Ganjar bersaing dengan Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Berdasarkan hasil survei SMRC, popularitas Ganjar mendapatkan 42,2% dari responden.

Dengan hasil tersebut, menurut SMRC Ganjar diperkirakan masih dapat menaikkan elektabilitas jika tingkat kedikenalannya naik.

Sekedar informasi, SMRC melakukan serangkaian survei nasional lewat telepon yang diupdate terakhir pada 30-31 Mei 2023.

Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 80% dari total populasi nasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement