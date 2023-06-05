Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Berpeluang Naik

JAKARTA - Nama bakal calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo menjadi figur yang mendapatkan elektabilitas tertinggi dalam survei terbaru yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 30-31 Mei 2023.

Diketahui, Gubernur Jawa Tengah ini mendapatkan elektabilitas tertinggi yang dipilih oleh responden, dengan memperoleh elektabilitas sebesar 37,9%.

“Dalam survei terakhir di pemilih kritis, 30-31 Mei 2023, Ganjar mendapat dukungan 37,9 %,” kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani, Senin (5/6/2023).

Masih dalam hasil survei yang diselenggarakan SMRC, popularitas Ganjar bersaing dengan Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Berdasarkan hasil survei SMRC, popularitas Ganjar mendapatkan 42,2% dari responden.

Dengan hasil tersebut, menurut SMRC Ganjar diperkirakan masih dapat menaikkan elektabilitas jika tingkat kedikenalannya naik.

Sekedar informasi, SMRC melakukan serangkaian survei nasional lewat telepon yang diupdate terakhir pada 30-31 Mei 2023.

Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 80% dari total populasi nasional.