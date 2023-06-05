Ditangkap di Sulsel, Ini Penampakan 4 Pelaku Penipuan Tiket Coldplay

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil menangkap empat pelaku penipuan tiket konser band asal Inggris, Coldplay. Keempat pelaku berhasil ditangkap di Sulawesi Selatan.

Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis mengatakan jajarannya berhasil menangkap empat pelaku berjenis kelamin laki-laki.

“Kami berhasil mengamankan empat orang tersangka yaitu dengan inisial MS laki-laki wiraswasta alamatnya ada di Sulsel, MHA laki-laki tidak bekerja alamatnya juga berada di Sulsel, kemudian A laki-laki wiraswasta dan tidak berdomisili di Sulsel dan terakhir A laki-laki berdomisili di Sulsel,” kata Auliansyah saat jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Senin (5/6/2023).

Auliansyah menjelaskan, keempat tersangka itu berhasil ditangkapdi tempat tinggalnya masing-masing yakni di Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Jadi keempatnya kami tangkap di rumah masing-masing dilokasi yang berdekatan,” ujarnya.

Auliansyah melanjutkan, adapun modus operandi yang dilakukan keempat tersangka dengan membuat akun Instagram Jastip Coldplay. Kemudian salah satu pelaku melakukan penipuan dengan memposting dan menawarkan jasa titip pembelian tiket konser tersebut.