Polda Metro Ungkap 4 Pelaku Penipuan Tiket Coldplay Gunakan Instagram untuk Kelabui Korban

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengamankan empat pelaku penipuan tiket konser band asal Inggris, Coldplay. Keempatnya diringkus di Sulawesi Selatan.

Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis mengungkapkan bahwa para pelaku menggunakan media sosial instagram untuk melancarkan aksinya.

"Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini yaitu dengan membuat akun Instagram Jastip Coldplay. Kemudian salah satu pelaku melakukan penipuan dengan memposting dan menawarkan jasa titip pembelian tiket konser tersebut," kata Auliansyah Lubis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Auliansyah mengatakan, korban yang tengah mencari tiket merasa tertarik dengan ketersediaan akun instagram @jastiptiketcoldplay. Kemudian korban menghubungi pelaku melalui pesan instagram.

"Mereka menyampaikan bahwa ada dua tiket konser musik lagi yang tersedia. Selanjutnya korban diarahkan untuk melalukan transaksi melalui nomor e-wallet dana dengan nomor 8528082193692995 sebesar Rp9 juta sekian," ucap Auliansyah.

Karena mungkin korban ini tertarik dan membutuhkan tiket tersebut akhirnya korban mentransfer.

"Kemudian dari hasil pembicaraan mereka di instragram bahwa kalau sudah di transfer para pelaku ini akan mengirimkan bukti transferan tersebut dan akan mengirimkan tiket yang akan dibeli oleh korban," sambungnya.