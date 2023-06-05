Bawa Kabur Mobil Pelanggannya, Putri Amelia Si Waria Ingin Pamer di Kampung Halaman

JAKARTA - Randi (25) alias Putri Amelia, seorang waria yang membawa kabur mobil dan uang tunai milik pelanggannya di kawasan Tambora, Jakarta Barat ditangkap polisi.

Polisi menyebutkan bahwa motif pelaku mencuri mobil untuk dipakai di kampung halamannya.

"Motif pelaku membawa kabur mobil korban untuk dia gunakan di kampungnya di Padang, Sumatera Barat," jelas Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama dalam keterangannya, Senin (5/6/2023).

Putra menjelaskan bahwa kejadian pencurian tersebut bermula saat korban berinisial EK (50) bertemu pelaku di pinggir kali, Jalan Kepanduan I, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Kamis 1 Juni 2023 malam.

Saat itu, lanjut dia, EK bertemu Randi yang tengah mangkal untuk mencari pelanggan. "EK langsung membuka kaca mobil kemudian menyuruh Putri untuk masuk kedalam mobilnya dan terjadilah kesepakatan kencan di hotel dengan bayaran Rp 100.000," katanya lagi.

Selanjutnya, keduanya menyewa salah hotel di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Lalu, pada Jumat 2 Juni 2023 dini hari, saat korban tengah tertidur, Putri mengambil uang tunai dan kunci mobilnya.