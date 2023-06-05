Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris Diskusi dengan Warga Jakbar soal Pelayanan Kesehatan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |17:23 WIB
Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris Diskusi dengan Warga Jakbar soal Pelayanan Kesehatan
Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris diskusi dengan warga Jakbar (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengunjungi Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam rangka kunjungan kerja dan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kegiatan hari ini dilakukan sebagai bentuk sosialisasi program BPJS Kesehatan, sekaligus mendengarkan langsung keluhan, saran, dan kritik dari bapak ibu sekalian berkaitan dengan BPJS Kesehatan." ujar Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, dalam keterangannya, Senin (5/6/2023).

Selain sosialisasi program kerja BPJS Kesehatan seperti JKN, kunjungan Charles juga untuk mendengarkan keluhan masyarakat di Jakarta Barat.

Charles berharap bahwa kegiatan tersebut dapat berdampak positif terhadap kinerja BPJS Kesehatan, mitra-mitra rumah sakit, dan semua pihak terlibat.

Atas kegiatan tersebut, Charles diapresiasi oleh ketua RW setempat sebab program soasialiasi dan diskusi yang diadakan tepat dilakukan karena keluhan masyarakat selama ini, tidak jauh dari sektor pendidikan dan kesehatan.

"Keluhan masyarakat selama ini terpusat pada dua hal yaitu pendidikan dan kesehatan. Maka dari itu kegiatan ini sudah sangat tepat dilakukan oleh pak Charles" ucap Ketua RW 13, Adi Nugroho.

Halaman:
1 2
      
