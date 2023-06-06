Gempa M 5,3 Guncang Kabupaten Keerom Papua

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 5,3 yang mengguncang kawasan Kapubaten Keerom, Provinsi Papua. Gempa tersebut tercatat pada Senin (5/6/2023).

Pusat lokasi gempa berada di 1.282 kilometer Tenggara dari Kabupaten Keerom. Adapun titiknya berada di 5.99 Lintang Selatan (LS) dan 152.00 Bujur Timur (BT).

“#Gempa Mag:5.3, 05-Jun-2023 22:41:50WIB, Lok:5.99LS, 152.00BT (1282 km Tenggara KEEROM-PAPUA) tulis BMKG dalam akun Twitter resminya, Senin (5/6/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 72 kilometer. BMKG menyata informasi ini dapat berubah seiring kelengkapan data.

"Kedalaman 72 KM. Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis keterangan itu.

(Khafid Mardiyansyah)