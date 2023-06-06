Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M 5,3 Guncang Kabupaten Keerom Papua

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |00:27 WIB
Gempa M 5,3 Guncang Kabupaten Keerom Papua
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 5,3 yang mengguncang kawasan Kapubaten Keerom, Provinsi Papua. Gempa tersebut tercatat pada Senin (5/6/2023).

Pusat lokasi gempa berada di 1.282 kilometer Tenggara dari Kabupaten Keerom. Adapun titiknya berada di 5.99 Lintang Selatan (LS) dan 152.00 Bujur Timur (BT).

“#Gempa Mag:5.3, 05-Jun-2023 22:41:50WIB, Lok:5.99LS, 152.00BT (1282 km Tenggara KEEROM-PAPUA) tulis BMKG dalam akun Twitter resminya, Senin (5/6/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 72 kilometer. BMKG menyata informasi ini dapat berubah seiring kelengkapan data.

"Kedalaman 72 KM. Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis keterangan itu.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Papua gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202//gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179//gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191141//ilustrasi-ODUA_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Tanimbar Maluku, BMKG Ungkap Pemicunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191131//ilustrasi-DR8N_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Tanimbar, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191088//gempa-mCEq_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Morowali Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191034//gempa_gorontalo-cdAp_large.jpg
Breaking News! Gempa M5,2 Guncang Pohuwato Gorontalo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement