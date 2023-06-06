Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M 4,4 Guncang Kota Bontang Kalimantan Timur

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |00:29 WIB
Gempa M 4,4 Guncang Kota Bontang Kalimantan Timur
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 4,5 yang mengguncang kawasan Kota Bontang, Kalimantan Timur. Gempa tersebut tercatat pada Senin (5/6/2023) pukul 23.13 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di laut 118 kilometer Timur Laut dari Kota bontang. Adapun titiknya berada di 0.82 Lintang Utara (LU) dan 118.28 Bujur Timur (BT).

“Info Gempa dirasakaan Mag:4,4 5 Juni 2023 Pukul 23:13:24 WIB lokasi 0.82 LU, 118.28 BT Pusat gempa berada di laut 118 km Timur Laut Bontang," tulis BMKG dalam akun Twitter resminya, Senin (5/6/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 11 kilometer. BMKG menyebut gempa terasa di wilayah Berau dengan skala MMI III.

"Kedalaman 11 KM. Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," tutup keterangan tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gempa Gempa Bumi BMKG
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202//gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179//gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191141//ilustrasi-ODUA_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Tanimbar Maluku, BMKG Ungkap Pemicunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191131//ilustrasi-DR8N_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Tanimbar, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191107//operasi_modifikasi_cuaca-trOQ_large.jpg
BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Hantui Sumatra, Masyarakat Terdampak Bencana Diminta Waspada Risiko Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191092//gelombang_tinggi-JFiD_large.jpg
BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem saat Libur Natal dan Tahun Baru 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement