Gempa M 4,4 Guncang Kota Bontang Kalimantan Timur

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 4,5 yang mengguncang kawasan Kota Bontang, Kalimantan Timur. Gempa tersebut tercatat pada Senin (5/6/2023) pukul 23.13 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di laut 118 kilometer Timur Laut dari Kota bontang. Adapun titiknya berada di 0.82 Lintang Utara (LU) dan 118.28 Bujur Timur (BT).

“Info Gempa dirasakaan Mag:4,4 5 Juni 2023 Pukul 23:13:24 WIB lokasi 0.82 LU, 118.28 BT Pusat gempa berada di laut 118 km Timur Laut Bontang," tulis BMKG dalam akun Twitter resminya, Senin (5/6/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 11 kilometer. BMKG menyebut gempa terasa di wilayah Berau dengan skala MMI III.

"Kedalaman 11 KM. Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," tutup keterangan tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)