Hari Ini Sidang Perdana Mario Dandy, Ayah David Ozora Bakal Turut Hadir

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan bakal menggelar sidang perdana kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas. Sidang perdana yang diagendakan berlangsung Selasa (6/6) hari ini akan turut dihadiri Jonathan Latumahina selaku ayah korban David.

"Iya, confirm. Hadir ayah David untuk mengawal proses mencari keadilan bagi David," ujar Kuasa Hukum David, Mellisa Anggraini saat dikonfrimasi, Senin (5/6/2023).

Mellisa menjelaskan bahwa kehadiran orang tua David untuk mengawal proses hukum. Mereka pun berharap agar hukuman yang diterima terdakwa dapat memberikan efek jera.

"Beliau (orangtua anak D) berharap hukuman nanti memenuhi rasa keadilan dan memberikan efek jera kepada terdakwa juga menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga, tidak lagi ada korban yang mengalami penganiayaan brutal dan keji seperti yang dialami oleh David," katanya.

Selain orang tua David, ayah tersangka Shane Luka juga dipastikan hadir dalam acara persidangan hari ini. Hal itu dipastikan Kuasa Hukum Shane Lukas, Happy Sihombing.

"Pasti hadir (ayah Shane) karena dia memiliki waktu. Dia juga hampir setiap hari membesuk anaknya di Polda Metro Jaya," kata Happy.

