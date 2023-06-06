Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Resmi Sandang Bintang 3, Ini Sepak Terjang Pangkogabwilhan III Letjen Agus Suhardi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |05:43 WIB
Resmi Sandang Bintang 3, Ini Sepak Terjang Pangkogabwilhan III Letjen Agus Suhardi
Agus Suhardi promosi dari Mayjen menjadi Letjen. (tangkapan layar medsos)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 59 perwira tinggi (pati) TNI naik pangkat, Senin (5/6/2023). Salah satu pati yang menerima kenaikan pangkat adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan III), Letjen Agus Suhardi.

Sebelumnya, Agus Suhardi menjabat sebagai Asisten Operasi Panglima TNI. Ia kemudian dipromosikan menjadi Pangkogabwilhan III berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/426/IV/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 27 April. Dalam Keputusan Panglima TNI pada waktu itu, ada sebanyak 172 pati yang dimutasi.

Dengan kenaikan pangkat ini, Agus Suhardi resmi menyandang jenderal bintang 3.

Agus Suhardi merupakan perwira tinggi TNI AD yang sarat pengalaman. Melansir berbagai sumber, Selasa (6/6/2023), jenderal kelahiran Palembang, Sumatera Selatan pada 24 Juli 1965 ini dipercaya menjadi Danton II/B Yonif Linud 501/Bajra Yudha/18/2/Kostrad pada 1989 usai lulus dari Akmil.

Selang 4 tahun kemudian, Agus Suhardi menjabat sebagai Danki A 501/Bajra Yudha/18/2/Kostrad (1993—1994). Lalu Agus yang menempuh pendidikan Sussarcab Infanteri ini menjabat Kasiops Yonif Linud 501/Bajra Yudha/18/2/Kostrad (1994—1995), Dankipan B Yonif Linud 502/Ujwala Yudha/18/2/Kostrad (1995—1997), Dankima Yonif Linud 502/Ujwala Yudha/18/2/Kostrad (1997—1998), Kasiter Brigif Linud 18/Trisula/2/Kostrad (1998—1999), Wadanyonif 725/Waroagi Rem143/Dam VII/Wirabuana (1999—2001).

Ia kemudian menerima kenaikan pangkt pada 2001. Agus lalu menjabat sebagai Kasdim 1426/Takalar Dam VII/Wirabuana (2001), Pamen Dam VII/Wirabuana (Dik Seskoad) (2001—2002), Gumil Gol. V Depstaf Pusdikif (2002—2003), Dansat Diksarcab Pusdikif Kodiklat (2003).

Halaman:
1 2
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
