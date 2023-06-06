59 Pati TNI Naik Jabatan, 5 Jenderal Naik Bintang Dua

JAKARTA - Panglima TNi menaikan pangkat 59 orang Perwira Tinggi (Pati) TNI berdasarkan surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin /1014/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023.

Pelaksanaan Korp Raport kenaikan pangkat Kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., itu bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/6/2023).

Dari nama-nama yang beredar, lima jenderal kini naik pangkat ke bintang dua, mereka adalah:

1. Mayjen TNI Lilik Sudaryani, S.I.P., M.Han. (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Banusia),

2. Mayjen TNI Erwin Djatniko, S.Sos. (Gubernur Akmil),

3. Mayjen TNI Toto Nugroho, S.I.P., M.Si. (Danpuspenerbad),

4. Mayjen TNI Muhammad Zamroni, S.I.P (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Komsos),

5. Mayjen TNI Suparjo (Kapusziad),

Adapun nama-nama Pati yang naik pangkat sebagai berikut:

32 Pati TNI AD antara lain:

Letjen TNI Agus Suhardi (Pangkogabwilhan III), Mayjen TNI Lilik Sudaryani, S.I.P., M.Han. (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Banusia), Mayjen TNI Erwin Djatniko, S.Sos. (Gubernur Akmil), Mayjen TNI Toto Nugroho, S.I.P., M.Si. (Danpuspenerbad), Mayjen TNI Muhammad Zamroni, S.I.P (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Komsos).

Kemudian Mayjen TNI Suparjo (Kapusziad), Brigjen TNI Drs. Yuswandi, M.M. (Kapoksahli Pangdam VI/Mlw), Brigjen TNI Susanto, S.I.P., M.Si. (Sekretaris Satwas Unhan), Brigjen TNI Dwi Sunyata, S.H. (Widyaiswara Bid. Min Akmil), Brigjen TNI Imam Santosa, M.A. (Kapusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan).