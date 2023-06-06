Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

59 Pati TNI Naik Jabatan, 5 Jenderal Naik Bintang Dua

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |05:44 WIB
59 Pati TNI Naik Jabatan, 5 Jenderal Naik Bintang Dua
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNi menaikan pangkat 59 orang Perwira Tinggi (Pati) TNI berdasarkan surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin /1014/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023.

Pelaksanaan Korp Raport kenaikan pangkat Kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., itu bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/6/2023).

Dari nama-nama yang beredar, lima jenderal kini naik pangkat ke bintang dua, mereka adalah:

1. Mayjen TNI Lilik Sudaryani, S.I.P., M.Han. (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Banusia),

2. Mayjen TNI Erwin Djatniko, S.Sos. (Gubernur Akmil),

3. Mayjen TNI Toto Nugroho, S.I.P., M.Si. (Danpuspenerbad),

4. Mayjen TNI Muhammad Zamroni, S.I.P (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Komsos),

5. Mayjen TNI Suparjo (Kapusziad),

Adapun nama-nama Pati yang naik pangkat sebagai berikut:

32 Pati TNI AD antara lain:

Letjen TNI Agus Suhardi (Pangkogabwilhan III), Mayjen TNI Lilik Sudaryani, S.I.P., M.Han. (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Banusia), Mayjen TNI Erwin Djatniko, S.Sos. (Gubernur Akmil), Mayjen TNI Toto Nugroho, S.I.P., M.Si. (Danpuspenerbad), Mayjen TNI Muhammad Zamroni, S.I.P (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Komsos).

Kemudian Mayjen TNI Suparjo (Kapusziad), Brigjen TNI Drs. Yuswandi, M.M. (Kapoksahli Pangdam VI/Mlw), Brigjen TNI Susanto, S.I.P., M.Si. (Sekretaris Satwas Unhan), Brigjen TNI Dwi Sunyata, S.H. (Widyaiswara Bid. Min Akmil), Brigjen TNI Imam Santosa, M.A. (Kapusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191038//anggota_koramil_02_karangbaru_sertu_giman_saputra-ylo4_large.png
Aksi Heroik Sertu Giman Selamatkan 20 Warga saat Banjir Bandang di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190774//tni-Rsxm_large.jpg
TNI Kerahkan 113 Ribu Prajurit 3 Matra Bantu Polri Amankan Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190503//wn_china_serang_prajurit_tni-1fB3_large.jpg
WN China Serang Prajurit TNI di Tambang Emas Ketapang, Begini Duduk Perkaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452//viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190112//prabowo-L9uo_large.jpg
Prabowo Dapat Laporan Ada Oknum TNI-Polri Terlibat Penyelundupan dan Tambang Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188840//tni-ea5L_large.jpg
Pascabanjir, Aksi Heroik TNI Sulap RSUD Aceh Tamiang dari Berlumpur Jadi Kinclong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement