Selamat! 26 Pati TNI Pecah Bintang Menjadi Brigjen

JAKARTA - Sebanyak 59 perwira tinggi TNI melakukan Korp Raport kenaikan pangkat Kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., itu bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/6/2023).

Kenaikan pangkat ini berdasarkan surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin /1014/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023.

Dari nama-nama yang beredar sebanyak 26 perwira tinggi pecah bintang menjadi brigjen, mereka adalah:

1. Brigjen TNI Drs. Yuswandi, M.M. (Kapoksahli Pangdam VI/Mlw),

2. Brigjen TNI Susanto, S.I.P., M.Si. (Sekretaris Satwas Unhan),

3. Brigjen TNI Dwi Sunyata, S.H. (Widyaiswara Bid. Min Akmil),

4. Brigjen TNI Imam Santosa, M.A. (Kapusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan),

5. Brigjen TNI Murbianto Adhi Wibowo, S.Sos. (Kapusdiklat BIN),

6. Brigjen TNI Ari Aryanto, S.E., M.I.P. (Danrem 101/Ant (Banjarmasin) Kodam VI/Mlw),

7. Brigjen TNI Ade Adrian, S.A.P., M.A.P. (Ses Itjenad),

8. Brigjen TNI Dwi Sasongko, S.E., M.H. (Danmentar Akmil),

9. Brigjen TNI Mochamad Masrukin, M.Han. (Dircab Puspenerbad),

10. Brigjen TNI Kartika Adi Putranta., S.E. (Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan Kemenko Polhukam).

11. Brigjen TNI Yudha Airlangga, S.E. (Danpusdiklatpassus Kopassus),

12. Brigjen TNI Eko Astono J. Kalimantoro (Dirter Pusterad),

13. Brigjen TNI Frans Surya Ginting, S.Sos., M.A.P. (Dircab Pusbekangad),

14. Brigjen TNI I Made Suryawan, S.Sos. (Dirdik Akmil),

15. Brigjen TNI Dedi Hardono, S.I.P. (Danrem 172/Pwy (Abepura) Kodam XVII/Cen),