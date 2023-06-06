59 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, 3 Jenderal TNI AL Sandang Bintang 2

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin upacara laporan korps kenaikan pangkat 59 perwira tinggi TNI di Mabes TNI, Jakarta, Senin (5/6/2023). (Puspen TNI)

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin upacara laporan Korps Kenaikan Pangkat 59 perwira tinggi (Pati) TNI di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/6/2023).

Ke-59 pati tersebut terdiri atas 32 pati TNI AD, 16 pati TNI AL, serta 11 pati TNI AU.

Dari 16 pati TNI AL yang mendapat kenaikan pangkat itu, terdapat 3 jenderal TNI AL yang promosi menjadi bintang 2.

Mereka adalah Laksda TNI Supardi yang kini menjabat Wadan Kodiklatal, Laksda TNI Retiono Kunto (Dan PMPP TNI), serta Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas (Pa Sahli Tk. III Bid. Banusia Sahli Panglima TNI). Ketiganya mengemban jabatan baru tersebut berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/426/IV/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 27 April. Dalam Keputusan Panglima TNI pada waktu itu, ada sebanyak 172 pati yang dimutasi.