Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Parfum Shalimar Jadi Favorit Soekarno, Aromanya Tercium di Bulan Juni 2001

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |06:10 WIB
Parfum Shalimar Jadi Favorit Soekarno, Aromanya Tercium di Bulan Juni 2001
Soekarno (Foto : IPPHOS)
A
A
A

TAHUKAH Anda parfum apa yang jadi favorit Soekarno? Yaitu bermerek Shalimar.

Parfum kegemaran Sang Proklamator ini dikabarkan terinspirasi dari kisah cinta antara tokoh legendaris India, Kaisar Shah Jahan dan istrinya Mumtaz Mahal.

Ada cerita unik yang juga bernuansa mistis tentang parfum Shalimar milik Soekarno. Di mana saat itu, sekira Juni 2001, salah satu putri Soekarno yaitu Rachmawati Soekarnoputri bersama suaminya Beni Sumarno berada di Hotel Lestari.

Di hotel tersebut keduanya berbincang-bincang dengan istri Bung Karno, Ratna Sari Dewi; salah satu pejabat Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pusat, Edi Sukmoro; dan seorang wartawan. Saat asyik berbincang-bincang, tiba-tiba Sari Dewi mengendus sebuah aroma harum parfum yang ia kenali.

"Saya mencium aroma Bapak (Soekarno)," ujar Ratna Sari Dewi, sebagaimana dikutip dari buku 'Sisi Lain Istana' karya J Osdar.

Mendengar ucapan Ibu Ratna, Rachmawati lalu menimpalinya dengan pertanyaan terkait parfum Shalimar kegemaran Bung Karno.

"Mungkin Bu Dewi mencium aroma parfum Shalimar yang sering dipakai Bung Karno tatkala masih hidup?"

"Mungkin," jawab Ratna Sari Dewi singkat.

Selanjutnya ditimpali Beni Sumarno yang menuturkan, "Saya pakai sedikit tadi pagi, dan sekarang aromanya sudah hilang."

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231/soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170987/judha-M2Jw_large.jpg
Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger Istri Bung Karno dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170951/viral-COqm_large.jpg
Kisah Cinta Soekarno dan Yurike Sanger, Paskibraka Cantik yang Jadi Istri Ketujuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170927/soekarno-bqET_large.jpg
Kabar Duka! Istri ke-7 Presiden Soekarno Yurike Sanger Meninggal Dunia di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151114/bung_karno-CUrm_large.jpg
Pemikiran Bung Karno Jadi Inspirasi Hadapi Kemajuan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145079/soekarno-TLKN_large.jpg
Peristiwa 6 Juni: Hari Lahir Soekarno, Putra Sang Fajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement