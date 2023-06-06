Parfum Shalimar Jadi Favorit Soekarno, Aromanya Tercium di Bulan Juni 2001

TAHUKAH Anda parfum apa yang jadi favorit Soekarno? Yaitu bermerek Shalimar.

Parfum kegemaran Sang Proklamator ini dikabarkan terinspirasi dari kisah cinta antara tokoh legendaris India, Kaisar Shah Jahan dan istrinya Mumtaz Mahal.

Ada cerita unik yang juga bernuansa mistis tentang parfum Shalimar milik Soekarno. Di mana saat itu, sekira Juni 2001, salah satu putri Soekarno yaitu Rachmawati Soekarnoputri bersama suaminya Beni Sumarno berada di Hotel Lestari.

Di hotel tersebut keduanya berbincang-bincang dengan istri Bung Karno, Ratna Sari Dewi; salah satu pejabat Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pusat, Edi Sukmoro; dan seorang wartawan. Saat asyik berbincang-bincang, tiba-tiba Sari Dewi mengendus sebuah aroma harum parfum yang ia kenali.

"Saya mencium aroma Bapak (Soekarno)," ujar Ratna Sari Dewi, sebagaimana dikutip dari buku 'Sisi Lain Istana' karya J Osdar.

Mendengar ucapan Ibu Ratna, Rachmawati lalu menimpalinya dengan pertanyaan terkait parfum Shalimar kegemaran Bung Karno.

"Mungkin Bu Dewi mencium aroma parfum Shalimar yang sering dipakai Bung Karno tatkala masih hidup?"

"Mungkin," jawab Ratna Sari Dewi singkat.

Selanjutnya ditimpali Beni Sumarno yang menuturkan, "Saya pakai sedikit tadi pagi, dan sekarang aromanya sudah hilang."