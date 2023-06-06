Promosi Jabatan TNI AU, 3 Jenderal Naik Bintang Dua dan 8 Pati Pecah Bintang Jadi Marsma

JAKARTA - Sebanyak 59 perwira tinggi TNI melakukan Korp Raport kenaikan pangkat Kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., itu bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/6/2023).

Kenaikan pangkat ini berdasarkan surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin /1014/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023.

Dari nama-nama yang beredar sebanyak 3 Jenderal TNI AU naik pangkat menjadi bintang dua dan 8 perwira tinggi TNI AU pecah bintang menjadi marsma, mereka adalah:

Tiga jenderal TNI AU naik pangkat jadi bintang 2

1. Marsda TNI Fachri Adamy, S.E. (Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI)

2. Marsda TNI Wayan Superman (Gubernur AAU),

3. Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi, M.Sc. (Kas Kogabwilhan III),