Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Promosi Jabatan TNI AU, 3 Jenderal Naik Bintang Dua dan 8 Pati Pecah Bintang Jadi Marsma

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |06:16 WIB
Promosi Jabatan TNI AU, 3 Jenderal Naik Bintang Dua dan 8 Pati Pecah Bintang Jadi Marsma
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 59 perwira tinggi TNI melakukan Korp Raport kenaikan pangkat Kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., itu bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/6/2023).

Kenaikan pangkat ini berdasarkan surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin /1014/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023.

Dari nama-nama yang beredar sebanyak 3 Jenderal TNI AU naik pangkat menjadi bintang dua dan 8 perwira tinggi TNI AU pecah bintang menjadi marsma, mereka adalah:

Tiga jenderal TNI AU naik pangkat jadi bintang 2

1. Marsda TNI Fachri Adamy, S.E. (Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI)

2. Marsda TNI Wayan Superman (Gubernur AAU),

3. Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi, M.Sc. (Kas Kogabwilhan III),

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mutasi TNI tni panglima TNI TNI AU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191038//anggota_koramil_02_karangbaru_sertu_giman_saputra-ylo4_large.png
Aksi Heroik Sertu Giman Selamatkan 20 Warga saat Banjir Bandang di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190774//tni-Rsxm_large.jpg
TNI Kerahkan 113 Ribu Prajurit 3 Matra Bantu Polri Amankan Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190549//tni_au_angkut_14_ton_cabai_petani_bener_meriah-bAQR_large.jpg
TNI AU Angkut 14 Ton Cabai Petani Bener Meriah ke Medan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190503//wn_china_serang_prajurit_tni-1fB3_large.jpg
WN China Serang Prajurit TNI di Tambang Emas Ketapang, Begini Duduk Perkaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452//viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190112//prabowo-L9uo_large.jpg
Prabowo Dapat Laporan Ada Oknum TNI-Polri Terlibat Penyelundupan dan Tambang Ilegal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement