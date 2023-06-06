Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

13 Perwira TNI AL Pecah Bintang, Ini Daftarnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |06:23 WIB
13 Perwira TNI AL Pecah Bintang, Ini Daftarnya
Upacara kenaikan pangkat perwira tinggi TNI. (Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 13 perwira TNI Angkatan Laut (AL) pecah bintang. Mereka kini menyandang Laksamana Pertama (Laksma) TNI.

Mereka adalah Laksma TNI Dadang Somantri (Dankodikopsla Kodiklatal), Laksma TNI Askari, (Dirdik Kodiklatal), Laksma TNI Dohar Sianturi (Sekretaris LP2N Unhan), Laksma TNI Endra Hartono (Dankolat Koarmada RI), Laksma TNI Dr Sugeng Suryanto (Dir Wilhan Ditjen Strahan Kemhan), Laksma TNI Gatot Sugiarto (Kababek TNI), Brigjen TNI (Mar) Sarjito (Pa Sahli Tk II Waas Afrika dan Timteng Sahli Bid. Hubint Panglima TNI).

Selanjutnya Laksma TNI M Khimayatul Islam, (Pati Sahli Bid. Sumda Hanneg Sahli Kasal), Laksma TNI dr Eko Prasetyo Adi Wibowo (Karumkital Dr. Rml. Diskesal), Laksma TNI Ibnu Anas (Dir G Bais TNI), Laksma TNI Tony Herdijanto (Danguskamla Koarmada I), Laksma TNI Darmansyah (Dankoppeba Koarmada RI), dan Laksma TNI I Komang Teguh Ardana (Kapusjianmar Seskoal).

Mereka resmi pecah bintang setelah upacara Korps Kenaikan Pangkat yang dipimpin Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Upacara itu digelar di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/6/2023).

Dalam upacara itu, sebanyak 59 perwira tinggi (pati) naik pangkat, tersebut terdiri atas 32 pati TNI AD, 16 pati TNI AL, serta 11 pati TNI AU.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452/viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188111/tni-g8uc_large.jpg
Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement