13 Perwira TNI AL Pecah Bintang, Ini Daftarnya

JAKARTA - Sebanyak 13 perwira TNI Angkatan Laut (AL) pecah bintang. Mereka kini menyandang Laksamana Pertama (Laksma) TNI.

Mereka adalah Laksma TNI Dadang Somantri (Dankodikopsla Kodiklatal), Laksma TNI Askari, (Dirdik Kodiklatal), Laksma TNI Dohar Sianturi (Sekretaris LP2N Unhan), Laksma TNI Endra Hartono (Dankolat Koarmada RI), Laksma TNI Dr Sugeng Suryanto (Dir Wilhan Ditjen Strahan Kemhan), Laksma TNI Gatot Sugiarto (Kababek TNI), Brigjen TNI (Mar) Sarjito (Pa Sahli Tk II Waas Afrika dan Timteng Sahli Bid. Hubint Panglima TNI).

Selanjutnya Laksma TNI M Khimayatul Islam, (Pati Sahli Bid. Sumda Hanneg Sahli Kasal), Laksma TNI dr Eko Prasetyo Adi Wibowo (Karumkital Dr. Rml. Diskesal), Laksma TNI Ibnu Anas (Dir G Bais TNI), Laksma TNI Tony Herdijanto (Danguskamla Koarmada I), Laksma TNI Darmansyah (Dankoppeba Koarmada RI), dan Laksma TNI I Komang Teguh Ardana (Kapusjianmar Seskoal).

Mereka resmi pecah bintang setelah upacara Korps Kenaikan Pangkat yang dipimpin Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Upacara itu digelar di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/6/2023).

Dalam upacara itu, sebanyak 59 perwira tinggi (pati) naik pangkat, tersebut terdiri atas 32 pati TNI AD, 16 pati TNI AL, serta 11 pati TNI AU.

(Erha Aprili Ramadhoni)