HOME NEWS NASIONAL

Soekarno Konon Punya Aji Lembu, Ajimat yang Dimiliki Gadjah Mada

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |07:08 WIB
Soekarno Konon Punya Aji Lembu, Ajimat yang Dimiliki Gadjah Mada
Soekarno (Foto: Istimewa)
ANCAMAN pembunuhan sering kali menghampiri Soekarno. Sedikitnya tujuh kali Bung Karno mendapat ancaman pembunuhan. Hal itulah yang diungkapkan Soekarno dalam pidato pelengkap Nawaksara.

Soekarno bisa lolos dari upaya pembunuhan-pembunuhan, dinilai sebagian orang, konon karena kesaktian yang dimilikinya. Soekarno dianggap memiliki banyak ajimat dan benda pusaka yang melindunginya.

Namun, hal itu sering kali dibantahnya. Bahkan, dalam pidato pelengkap Nawaksara, Soekarno kembali menegaskan, lolosnya dia dari upaya pembunuhan itu hanya karena perlindungan Allah SWT semata.

"Syukur alhamdullilah, saya dalam semua peristiwa itu dilindungi oleh Tuhan. Kalau tidak, tentu saya sudah mati terbunuh. Dan mungkin, akan saudara namakan Tragedi Nasional," kata Soekarno dalam pidatonya.

Kendati keterangan itu sudah sering diungkapkan Soekarno, masyarakat tetap saja menganggapnya sebagai orang sakti. Apalagi, sudah bukan rahasia umum jika Soekarno dikenal sebagai pecinta benda pusaka.

Beberapa ajimat yang diyakini sebagian orang dimiliki Soekarno adalah Aji Lembu Sekilan. Ajimat ini konon dimiliki Patih Gadjah Mada. Kehebatan ajimat ini sanggup melindungi pemegangnya dari bahaya.

Ajimat dan benda pusaka lain yang diyakini dimiliki Soekarno adalah Wesi Kuning. Beberapa orang dekat Soekarno meyakini, ke manapun dia pergi selalu mengantongi benda pusaka sebesar lidi ini di bajunya.

Khasiat benda ini sama dengan Aji Lembu Sekilan. Ajimat ini konon pernah dimiliki oleh Adipati Menakjinggo yang melakukan perlawanan terhadap Majapahit untuk mengawini Ratu Majapahit Dewi Suhito.

Pemegang benda pusaka ini, diyakini akan terlindung dari berbagai mara bahaya dan kejahatan musuh. Konon kabarnya, pusaka ini sudah dimusnahkan dan serpihan kecilnya saja yang dipegang Soekarno.

Lolosnya Soekarno dalam berbagai upaya pembunuhan, mulai dari pelemparam granat di Cikini, serangan bom hingga penembakan saat salat Idul Adha, semakin menguatkan wacana ajimat dan pusaka itu.

