Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024, Rakernas PDIP Digelar Tertutup

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |08:51 WIB
Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024, Rakernas PDIP Digelar Tertutup
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III pada 6-8 Juni 2023 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rakernas ini akan membahas sejumlah strategi pemenangan Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, acara pembukaan Rakernas III Partai akan digelar Selasa (6/6/2023) mulai pukul 10.00 WIB,.

“Kepada teman-teman media mohon maaf acara Rakernas III bersifat tertutup. Rakernas akan membahas hal-hal strategis terkait Pemenangan Pemilu. Presiden Jokowi, Ibu Megawati Soekarnoputri dan Capres Ganjar Pranowo bersama-sama hadir dalam Rakernas. Juga Mas Prananda dan Mbak Puan Maharani yang mendapat mandat khusus dari Ketua Umum terkait pemenangan Pemilu,” kata Hasto, Selasa (6/6/2023).

Dalam Rakernas ini, Jokowi akan memberikan arahan khusus. Arahan ini berkaitan dengan hal-hal strategis terkait kebijakan pemerintah dalam memerangi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat dalam Rakernas kali ini yakni 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara'.

"Serta arahan Beliau (Presiden) berkaitan dengan Pemilu 2024, mengingat Presiden Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan," ujarnya.

Hasto menyampaikan, Rakernas III ini sekaligus momentum kelahiran Presiden Pertama RI Ir Soekarno pada 6 Juni 1901. Acara akan dimulai pukul 10.00 WIB dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars dan Hymne PDIP serta pembacaan teks Pancasila.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Rakernas PDIP PDIP Pemilu 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement