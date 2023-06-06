Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024, Rakernas PDIP Digelar Tertutup

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III pada 6-8 Juni 2023 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rakernas ini akan membahas sejumlah strategi pemenangan Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, acara pembukaan Rakernas III Partai akan digelar Selasa (6/6/2023) mulai pukul 10.00 WIB,.

“Kepada teman-teman media mohon maaf acara Rakernas III bersifat tertutup. Rakernas akan membahas hal-hal strategis terkait Pemenangan Pemilu. Presiden Jokowi, Ibu Megawati Soekarnoputri dan Capres Ganjar Pranowo bersama-sama hadir dalam Rakernas. Juga Mas Prananda dan Mbak Puan Maharani yang mendapat mandat khusus dari Ketua Umum terkait pemenangan Pemilu,” kata Hasto, Selasa (6/6/2023).

Dalam Rakernas ini, Jokowi akan memberikan arahan khusus. Arahan ini berkaitan dengan hal-hal strategis terkait kebijakan pemerintah dalam memerangi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat dalam Rakernas kali ini yakni 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara'.

"Serta arahan Beliau (Presiden) berkaitan dengan Pemilu 2024, mengingat Presiden Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan," ujarnya.

Hasto menyampaikan, Rakernas III ini sekaligus momentum kelahiran Presiden Pertama RI Ir Soekarno pada 6 Juni 1901. Acara akan dimulai pukul 10.00 WIB dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars dan Hymne PDIP serta pembacaan teks Pancasila.