Tiba di Rakernas PDIP, Jokowi Disambut Ganjar

Presiden Jokowi disambut Ganjar Pranowo saat hadiri Rakernas PDIP, Selasa (6/6/2023). (MPI/Felldy Utama)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri rapat kerja nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Jokowi yang mengenakan kemeja batik berwarna merah tiba sekira pukul 09.45 WIB. Kehadiran Jokowi disambut Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo.

Jokowi tampak sedikit bercakap dengan Ganjar Pranowo sebelum masuk ke dalam. Momen ini terjadi ketika keduanya bersalaman.

Selain Ganjar, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Olly Dondokambey, hingga Kepala Situation Room PDIP, Prananda Prabowo juga menyambut Jokowi.

Sebelum Jokowi, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani tiba lebih dahulu. Puan hadir sekitar pukul 09.36 WIB.