Okezone Jadi Salah Satu Media Terpercaya di Indonesia

JAKARTA - Portal media online Okezone termasuk dalam media terpercaya berdasarkan hasil riset Reuters.

Dalam hasil Reuters Institute Digital News Report 2022 yang dilihat pada Selasa (6/6/2023), skor tingkat kepercayaan terhadap Okezone mencapai 49%. Hasil ini menempatkan Okezone menjadi salah satu media terpecaya di Indonesia.

Sementara tingkat ketidakpercayaan terhadap Okezone 9%, menjadi salah satu yang terkecil di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Okezone merupakan media online di bawah naungan MNC Group.

Okezone menyajikan berita-berita dari beragam kanal, mulai dari News, Celebrity, Bola, Sports, Finance, Travel, Health, Autos, Tekno, Muslim, dan Edukasi.

Tak hanya artikel, Okezone juga memproduksi infografis, foto dan video, serta menayangkan secara live streaming sejumlah peristiwa yang terjadi.

Dengan berita yang beragam, Okezone hadir menyajikan informasi-informasi terkini dan faktual kepada para pembaca.

(Erha Aprili Ramadhoni)