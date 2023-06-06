Mahfud MD Luruskan Kabar soal Narasi Membantu Anies Dapatkan Tiket Capres, Begini Penjelasannya

JAKARTA - Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meluruskan kabar yang beredar soal narasi dari bahwa dirinya meminta Denny Indrayana untuk membantu Anies Baswedan dalam meraih tiket capres.

Dalam akun Instagram pribadinya, Mahfud MD menjelaskan bahwa permintaan itu bukan hanya ditujukan untuk Denny Indrayana, tapi juga PKS demi menjaga marwah demokrasi.

BACA JUGA:

"Saya lah yang menyampaikan ke publik lebih dulu. Yaitu saya minta Denny membantu Anies agar dapat tiket pencapresan," kata Mahfud MD, Senin (5/6/2023).

Upaya Mahfud itu untuk meluruskan kabar bahwa pemerintah akan menjegal Anies dalam kontestasi Pilpres 2024.

BACA JUGA:

"Waktu itu Denny bilang ada upaya menggagalkan pencalonan Anies dan menunda Pemilu. Demokrasi terancam. Maka saya bilang, agar demokrasi sehat, Mas Denny jaga Anies agar dapat tiket, jangan pecah dari dalam lalu nuding pemerintah yang mengganjal. Saya yang jaga agar Pemilu tak ditunda," katanya.

BACA JUGA: