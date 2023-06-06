Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jalani Sidang Perdana di PN Jaksel, Mario Dandy Tertekan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |11:04 WIB
Jalani Sidang Perdana di PN Jaksel, Mario Dandy Tertekan
Terdakwa Mario Dandy di PN Jaksel (foto: MPI/Ari)
A
A
A

JAKARTA - Tersangka Mario Dandy akhirnya menjalani persidangannya di PN Jakarta Selatan pada Selasa (6/6/2023) ini. Adapun Mario Dandy disebutkan pengacaranya psikologisnya tertekan atas perbuatannya itu.

Berdasarkan pantauan, Mario Dandy mulai menjalani sidangnya pada sekira pukul 10.50 WIB di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan. Tampak Mario duduk di kursi terdakwa mengenakan kemeja berwarna putih, yang mana hadir pula tim pengacara Mario Dandy, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan majelis hakim.

Kepolisian tampak berjaga di depan pintu masuk ruangan sidang guna pengamanan sidang berjalan lancar. Saat ini, tim Jaksa pun tengah mulai membacakan dakwaannya di persidangan.

Pengacara Mario, Andreas Nahot Silitonga mengatakan, kliennya saat ini tentu tertekan secara psikologisnya atas perbuatannya tersebut hingga membuatnya harus duduk di kursi terdakwa. Apalagi, ayahnya pun turut di penjara berkaitan kasus berbeda.

"Siapa sih yang gak tertekan oleh perbuatannya? Ayahnya yang membesarkan dia harus mendekam di penjara, kita sama-sama tahu engga ada masalah sama bapaknya selama ini, begitu kasus ini diungkap, bapaknya ditangkap polisi, hartanya disita semua, bisa dibayangkan, rasa bersalahnya seperti apa," katanya pada wartawan, Selasa (6/6/2023).

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement