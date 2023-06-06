Alumni Kelompok Cipayung: Erick Thohir Pekerja dan Bertangan Dingin

JAKARTA - Alumni kelompok Cipayung DKI Jakarta menilai Menteri BUMN Erick Thohir sebagai seorang pekerja keras dan bertangan dingin. Terlebih apabila melihat rekam jejak Erick Thohir.

Koordinator Alumni Kelompok Cipayung DKI Jakarta, Lendi Okta mengatakan, dengan tangan dingin Erick Thohir, ia sukses menjadi Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018, bahkan Ketua Tim Pemenangan Presiden Jokowi .

"(Ia juga) Menteri BUMN, Ketua panitia pernikahan keluarga Bapak Jokowi dan sekarang Ketua Umum PSSI," kata Lendi melalui keterangan resminya, Selasa (6/6/2023).

Berkat kerja keras itu, kata Lendi, Erick berhasil membawa kemenangan Timnas U22 di ajang SEA Games 2023. Bahkan medali emas yang diperoleh menjadi kebanggaan tersendiri, karena sudah dinantikan selama 32 tahun.

"Yang bawa emas Timnas Sepak Bola Indonesia di SEA Games setelah 32 tahun," ucapnya.

"Erick Thohir juga berhasil menyelamatkan Republika sebagai media umat, selain itu juga punya reputasi dunia dengan memilik klub sepakbola Intermilan," sambungnya.

Hal itu, kata Lendi, membuat Indonesia dikenal di berbagai penjuru dunia. Ia pun menilai bahwa seluruh pencapaian Erick Thohir itu lah yang menempatkannya sebagai cawapres dengan elektabilitas yang terus meningkat.

"Kini kerja keras dan tangan dingin beliau diakui oleh masyarakat sehingga menempatkan sebagai calon wakil presiden dan calon presiden yang trennya terus meningkat berdasarkan Survey Indikator," katanya.