Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alumni Kelompok Cipayung: Erick Thohir Pekerja dan Bertangan Dingin

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |11:34 WIB
Alumni Kelompok Cipayung: Erick Thohir Pekerja dan Bertangan Dingin
Menteri BUMN, Erick Tohir (foto: dok BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Alumni kelompok Cipayung DKI Jakarta menilai Menteri BUMN Erick Thohir sebagai seorang pekerja keras dan bertangan dingin. Terlebih apabila melihat rekam jejak Erick Thohir.

Koordinator Alumni Kelompok Cipayung DKI Jakarta, Lendi Okta mengatakan, dengan tangan dingin Erick Thohir, ia sukses menjadi Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018, bahkan Ketua Tim Pemenangan Presiden Jokowi .

"(Ia juga) Menteri BUMN, Ketua panitia pernikahan keluarga Bapak Jokowi dan sekarang Ketua Umum PSSI," kata Lendi melalui keterangan resminya, Selasa (6/6/2023).

Berkat kerja keras itu, kata Lendi, Erick berhasil membawa kemenangan Timnas U22 di ajang SEA Games 2023. Bahkan medali emas yang diperoleh menjadi kebanggaan tersendiri, karena sudah dinantikan selama 32 tahun.

"Yang bawa emas Timnas Sepak Bola Indonesia di SEA Games setelah 32 tahun," ucapnya.

"Erick Thohir juga berhasil menyelamatkan Republika sebagai media umat, selain itu juga punya reputasi dunia dengan memilik klub sepakbola Intermilan," sambungnya.

Hal itu, kata Lendi, membuat Indonesia dikenal di berbagai penjuru dunia. Ia pun menilai bahwa seluruh pencapaian Erick Thohir itu lah yang menempatkannya sebagai cawapres dengan elektabilitas yang terus meningkat.

"Kini kerja keras dan tangan dingin beliau diakui oleh masyarakat sehingga menempatkan sebagai calon wakil presiden dan calon presiden yang trennya terus meningkat berdasarkan Survey Indikator," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement