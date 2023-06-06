4 Guru Spiritual Bung Karno, Sakti hingga Berjuluk Manusia Jenius

JAKARTA - Presiden ke-RI Soekarno sosok yang tegas, pemberani dan disegani. Sebagai anak bangsa, Soekarno ternyata juga memiliki guru spiritual.

Setidaknya ada empat guru spiritual Bapak Proklamator yang kerap disapa Bung Karno itu. Dirangkum dari berbagai sumber, mereka adalah:

1. HOS Cokroaminoto

HOS Cokroaminoto merupakan Pemimpin Sarekat Islam (SI) sejak 1914 hingga akhir hayat. Di tangan pria berjuluk Bapak Bangsa ini, SI sempat menjadi salah satu organisasi massa terbesar dalam sejarah pergerakan nasional.

Pahlawan Nasional ini merupakan seorang pendidik. Banyak anak didiknya yang menjadi tokoh berpengaruh bangsa.

Ketika menjadi guru, banyak muridnya yang tinggal di rumahnya, salah satunya Soekarno. Kemudian, adaSemaoen, Musso, hingga Maridjan Kartosoewirjo.

Cokroaminoto pun layak mendapat gelar Bapaknya Bapak Bangsa. Dari gurunya itu, Bung Karno bahkan disebut-sebut meniru HOS Tjokroaminoto dalam berpenampilan.

Paling kentara adalah Bung Karno mengenakan kopiah seperti Tjokroaminoto karena sebelumnya gemar mengenakan blangkon.