Gempa M3,6 Guncang Malang Jatim

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,6 mengguncang Malang, Jawa Timur, Selasa (6/6/2023), sekira pukul 11.49 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.89 Lintang Selatan - 112.46 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.6, 06-Jun-2023 11:49:50WIB, Lok:8.89LS, 112.46BT (84 km BaratDaya KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:32 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)