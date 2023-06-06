Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Ungkap Fenomena El Nino dan IOD Terjadi Bersamaan di Indonesia

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |12:16 WIB
BMKG Ungkap Fenomena El Nino dan IOD Terjadi Bersamaan di Indonesia
Kepala BMKG, Dwikorita (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan fenomena iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD), muncul secara bersamaan dan semakin menguat. Fenomena ini akan memicu kekeringan di wilayah Indonesia.

"Untuk kali ini, dua fenomena itu terjadi bersamaan, sebagaimana tahun 2019 ada kejadian El Nino dan IOD positif," kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnavati dalam konferensi pers, Selasa (6/6/2023).

Dwikorita menjelaskan, El Nino dikontrol oleh suhu muka air laut di Samudra Pasifik, sedangkan IOD positif dikontrol oleh suhu muka air laut di wilayah Samudra Hindia. Kedua fenomena tersebut pada saat ini mengarah pada kondisi yang mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi lebih kering.

"Jadi keduanya saling menguatkan kondisi tersebut dan inilah yang perlu disampaikan perkembangannya," ujarnya.

Berdasarkan data pengamatan suhu muka laut di Samudra Pasifik, La lina telah berakhir pada bulan Februari 2023. Kemudian sepanjang periode Maret- April 2023 indeks El Niño-Southern Oscillation (El Nino) berada pada fase netral, yang mengindikasikan tidak adanya gangguan Iklim dari Samudra Pasifik pada periode Maret April 2023.

Namun, memasuki bulan Mei 2023 hingga saat ini, fenomena terkait dengan suhu muka air laut di Samudra Pasifik mengalami perubahan yang mengarah pada El Nino di bulan Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
