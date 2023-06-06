Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fenomena El Nino dan IOD Terjadi Bersamaan, Ini Dampaknya bagi Cuaca di Indonesia

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |12:20 WIB
Fenomena El Nino dan IOD Terjadi Bersamaan, Ini Dampaknya bagi Cuaca di Indonesia
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (Foto: Dimas Choirul)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan fenomena iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) muncul secara bersamaan dan semakin menguat. Kondisi ini berdampak pada kondisi cuaca kering di wilayah Indonesia.

"Keduanya terjadi bersamaan dipredksi pada semester 2 ini. Berdampak pada semakin berkurangnya curah hujan di sebagian wilayah Indonesia selama periode musim kemarau ini," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat konferensi pers, Selasa (6/6/2023).

"Bahkan, sebagian wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan dengan kategori di bawah normal atau lebih kering dari kondisi normalnya," lanjutnya.

Dwikorita menambahkan, El Nino dikontrol oleh suhu muka air laut di Samudra Pasifik, sedangkan IOD positif dikontrol oleh suhu muka air laut di wilayah Samudra Hindia.

Kedua fenomena tersebut pada saat ini mengarah pada kondisi yang mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi lebih kering.

"Jadi keduanya saling menguatkan kondisi tersebut dan inilah yang perlu disampaikan perkembangannya," ujarnya.

Berdasarkan data pengamatan suhu muka laut di Samudra Pasifik, La lina telah berakhir pada Februari 2023. Kemudian sepanjang periode Maret- April 2023 indeks El Niño-Southern Oscillation (Enso) atau El Nino berada pada fase netral, yang mengindikasikan tidak adanya gangguan Iklim dari Samudra Pasifik pada periode Maret April 2023.

