Hancurkan Masjid Bersejarah, DPR Geram Minta China Hormati Kebebasan Beragama





JAKARTA – Masjid Najiaying dan simbol-simbol Islam di kota Yuxi, Provinsi Yunnan, dihancurkan secara paksa oleh otoritas China, beberapa waktu lalu.

Polisi bersenjata serta polisi khusus diterjunkan untuk membuarkan umat muslim yang menggelar protes atas penghancuran masjid bersejarah tersebut.

Wakil Ketua Badan Kerjasama antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Sukamta, masjid tersebut merupakan bagian dari ikon wilayah tersebut dan menjadi simbol penting bagi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah China untuk segera menghentikan tindakan penghancuran yang dilakukan terhadap menara mesjid tersebut.

"Kepercayaan yang telah diraih oleh Pemerintah China jangan sampai terciderai oleh langkah-langkah yang merusak kepercayaan dunia Islam. Mesjid di desa Najiaying merupakan warisan budaya dan keagamaan yang harus dihormati," ujar Sukamta, di Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendorong Pemerintah China memberikan penjelasan dan penegasan komitmen untuk menghadirkan kebebasan beragama.

"Kami meminta Pemerintah China untuk memberikan keyakinan kepada dunia bahwa mereka akan serius dalam menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menghormati tempat ibadah umat Islam," kata dia.