Di Rakernas PDIP, Jokowi Beberkan Kesulitan Global hingga Krisis karena Perang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan mengenai tantangan-tantangan, dan kesulitan global. Hal tersebut disampaikannya pada rapat kerja nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

"Tadi saya di rakernas PDI Perjuangan menyampaikan mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara kita, utamanya dalam kesulitan-kesulitan global yang sudah sering saya sampaikan baik yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan dan adanya perang," kata Jokowi dalam jumpa pers secara daring, Selasa (6/6/2023).

Menurut Jokowi, tantangan-tantangan tersebut harus diketahui oleh para pimpinan dan kader PDIP. Sehingga, kata Jokowi, ke depan bisa dibuat rencana besar untuk mengelola bangsa Indonesia.

"Saya kira tantangan-tantangan seperti itu harus kita ketahui bersama sehingga PDI Perjuangan bisa mendesain sebuah rencana besar kepada nantinya ke depan diberikan kesempatan untuk mengelola negara ini. Sehingga bayangan-bayangan yang tadi saya sampaikan paling tidak bisa dipersiapkan perencanaannya lebih dalam," kata Jokowi.

Jokowi pun mengungkapkan, bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 13 ke depan. Maka dari itu, dirinya menekankan agar perencanaan pembangunan harus dipersiapkan lebih baik khususnya oleh PDIP.

"Tetapi ada sebuah kesempatan besar dalam membawa negara ini masuk menjadi negara maju dalam 13 tahun kedepan. Ini juga tentu saja akan lebih baik kalau perencanaan besarnya disiapkan mulai dari sekarang di dalam rakernas PDI perjuangan ini," pungkasnya.

(Awaludin)