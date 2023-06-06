Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Emosi ke Mario Dandy, Ayah David: Penguasa Jaksel!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |12:48 WIB
Emosi ke Mario Dandy, Ayah David: Penguasa Jaksel!
Ayah David Ozora/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA- Jonathan Latumahina, ayah kandung David Ozora, menghadiri sidang kasus penganiaya anaknya dengan terdakwa Mario Dandy Satrio di PN Jakarta Selatan pada Selasa (6/6/2023).

Mario Dandy pun sempat disindir oleh Jonathan dan sejumlah anggota Banser yang hadir di lokasi untuk melihat jalannya persidangan.

Jonathan tampak menggunakan kemeja berwarna hijau datang ke persidangan untuk mengawal persidangan Mario, dia tampak ditemani sejumlah anghota Banser di ruang sidang. Sebelum duduk, Jonathan mencoba melihat Mario yang sudah duduk di kursi terdakwa.

Saat itu, Jonathan mendadak mengeluarkan sindiran pada Mario yang menyebut jika anak eks pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo merupakan seorang penguasa daerah. Sindiran Jonathan lantas disambut oleh sejumlah pasukan Banser yang melakukan pengawalan.

"Penguasa Jaksel (Jakarta Selatan)," ucap Jonathan di ruang sidang, Selasa (6/6/2023).

"Pengecut," kata anggota Banser.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement