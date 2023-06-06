Emosi ke Mario Dandy, Ayah David: Penguasa Jaksel!

JAKARTA- Jonathan Latumahina, ayah kandung David Ozora, menghadiri sidang kasus penganiaya anaknya dengan terdakwa Mario Dandy Satrio di PN Jakarta Selatan pada Selasa (6/6/2023).

Mario Dandy pun sempat disindir oleh Jonathan dan sejumlah anggota Banser yang hadir di lokasi untuk melihat jalannya persidangan.

Jonathan tampak menggunakan kemeja berwarna hijau datang ke persidangan untuk mengawal persidangan Mario, dia tampak ditemani sejumlah anghota Banser di ruang sidang. Sebelum duduk, Jonathan mencoba melihat Mario yang sudah duduk di kursi terdakwa.

Saat itu, Jonathan mendadak mengeluarkan sindiran pada Mario yang menyebut jika anak eks pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo merupakan seorang penguasa daerah. Sindiran Jonathan lantas disambut oleh sejumlah pasukan Banser yang melakukan pengawalan.

"Penguasa Jaksel (Jakarta Selatan)," ucap Jonathan di ruang sidang, Selasa (6/6/2023).

"Pengecut," kata anggota Banser.