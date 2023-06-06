Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,7 Guncang Bangkalan Jawa Timur

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |12:59 WIB
Gempa M3,7 Guncang Bangkalan Jawa Timur
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa Magnitudo 3.7 mengguncang kawasan Bangkalan, Jawa Timur. Gempa tersebut terjadi pada Selasa (6/6/2023) pukul 12.48 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 106 km dari Barat Laut Bangkalan, Jawa Timur. Titik koordinat berada di 6,08 Lintang Selatan (LS) dan 112,86 Bujur Timur (BT).

"#Gempa Mag:3.7, 06-Jun-2023 12:48:20WIB, Lok:6.08LS, 112.86BT (106 km BaratLaut BANGKALAN-JATIM)," tulis BMKG dalam akun Twitter resminya, Selasa (6/6/2023).

Pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer. BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah.

"Kedalaman 10 Km," tulis BMKG.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gempa bangkalan BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202/gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179/gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191088/gempa-mCEq_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Morowali Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190824/gempa-JosH_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Sulawei Utara, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190803/gempa-xVjM_large.jpg
Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189836/gempa-wfQj_large.jpg
Gempa Magnitudo 5 Guncang Boven Digoel Papua Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement