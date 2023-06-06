Gempa M3,7 Guncang Bangkalan Jawa Timur

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa Magnitudo 3.7 mengguncang kawasan Bangkalan, Jawa Timur. Gempa tersebut terjadi pada Selasa (6/6/2023) pukul 12.48 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 106 km dari Barat Laut Bangkalan, Jawa Timur. Titik koordinat berada di 6,08 Lintang Selatan (LS) dan 112,86 Bujur Timur (BT).

"#Gempa Mag:3.7, 06-Jun-2023 12:48:20WIB, Lok:6.08LS, 112.86BT (106 km BaratLaut BANGKALAN-JATIM)," tulis BMKG dalam akun Twitter resminya, Selasa (6/6/2023).

Pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer. BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah.

"Kedalaman 10 Km," tulis BMKG.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )