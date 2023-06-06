Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi : Cawe-Cawe Jadi Kewajiban dan Tanggung Jawab Moral

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |13:14 WIB
Presiden Jokowi : Cawe-Cawe Jadi Kewajiban dan Tanggung Jawab Moral
Presiden Jokowi di Rakernas PDIP. (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan cawe-cawe yang dilakukannya menjadi kewajiban moral dan tanggung jawab sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di tahun 2024.

Ia menyampaikan hal itu saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

"Cawe-cawe itu kan sudah saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024," kata Jokowi dalam jumpa pers yang disiarkan secara daring, Selasa (6/6/2023).

Ia menyebut, dirinya harus menjaga agar transisi kepemimpinan nasional pada Pilpres 2024 bisa berjalan dengan baik tanpa adanya riak-riak yang membahayakan.

