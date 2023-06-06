KPK Selisik Penyanyi Cantik Windy Ghemary Kelola Rumah Mewah Sekretaris MA Hasbi Hasan

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan pengelolaan aset milik Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan oleh Penyanyi atau Musisi Windy Yunita Ghemary. Aset tersebut berupa rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan.

"Sejauh ini ada dugaan rumah yang terletak di Jakarta Selatan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi soal aset Hasbi Hasan yang dikelola Windy Ghemary, Selasa (6/6/2023).

BACA JUGA: KPK Selidiki Asal Usul Mobil Mewah Ferrari hingga McLaren dalam Kasus Suap MA

Penyidik KPK sebelumnya sudah pernah memeriksa Windy Ghemary dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Senin, 29 Mei 2023. Windy didalami keterangannya soal aliran uang dugaan suap Hasbi Hasan.

"Saksi Windy Y, didalami terkait penjelasan dan pengetahuan saksi atas dugaan penerimaan sejumlah uang dari pihak yang terkait perkara ini," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa, 30 Mei 2023.

Bukan hanya soal aliran uang, Windy diduga juga mengelola aset-aset yang diduga berkaitan dengan Hasbi Hasan. Dugaan pengelolaan aset-aset tersebut kemudian juga telah dikonfirmasi kepada saksi Windy.