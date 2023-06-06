Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Sebut Tak Sulit Berantas Kemiskinan Ekstrim

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |13:38 WIB
Jokowi Sebut Tak Sulit Berantas Kemiskinan Ekstrim
Presiden Joko Widodo (foto: dok biro pers)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa tidak sulit dalam memberantas kemiskinan ekstrim. Namun, katanya perlu kerja yang terkonsolidasi dengan semua pihak terkait.

"Memang ini perlu kerja yang terkonsolidasi diantara kementerian lembaga juga pemerintah daerah semuanya harus bersama-sama. Bukan barang yang sulit, tetapi memang perlu konsolidasi dan perlu waktu," kata Jokowi dalam jumpa pers di Rakernas PDIP, Selasa (6/6/2023).

Jokowi mengatakan, bahwa penuntasan kemiskinan ekstrim dia targetkan akan selesai pada 2024 nanti. Namun, karena adanya covid-19 jadi terkendala. Maka saat ini, katanya perlu kerja keras dan mati-matian.

"Tadi berkaitan dengan kemiskinan ekstrim ini sudah kita rencanakan di periode kedua ini agar nanti di 2024 itu sudah pada posisi 0 kemiskinan ekstrim kita, kita akan kerja keras dan mati-matian tetapi kita terkendala di covid-19 hampir 2,5 tahun," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
