Megawati Pastikan Arahan Jokowi Dibahas di Rakernas PDIP

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri memastikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kerja nasional (Rakernas) III PDIP akan dibahas dalam forum tersebut.

Awalnya, Megawati mengungkapkan rasa syukurnya karena Presiden Jokowi bisa menyempatkan hadir dalam acara pembukaan Rakernas PDIP hari ini. Menurutnya, kehadiran Kepala Negara dapat menambah masukan yang lebih komperhensif.

"Sehingga, dapat memperkuat hal-hal yang beliau sampaikan," kata Megawati usai pembukaan Rakernas PDIP, di sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Presiden Kelima RI itu memastikan jika apa yang menjadi pemaparan sekaligus arahan Presiden Jokowi akan menjadi bahan pembahasan dalam Rakernas PDIP yang digelar selama tiga hari ke depan.

"Apa-apa saja yang beliau sampaikan, itu juga akan dijadikan bagian daripada hal-hal yang nanti kami bahas juga di dalam persidangan di Rakernas tiga hari ini," ujarnya.