Gempa M3,2 Guncang Bonebolango, Gorontalo

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Bonebolango, Gorontalo, pada Selasa (6/6/2023) sekira pukul 13.56 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.44 Lintang Utara - 123.55 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.2, 06-Jun-2023 13:56:14WIB, Lok:0.44LU, 123.55BT (47 km Tenggara BONEBOLANGO-GORONTALO), Kedlmn:233 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)