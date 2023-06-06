Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Penyanyi Cantik Windy Ghemary Ditelisik KPK, Sudah Dicekal Bepergian ke Luar Negeri

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |14:10 WIB
5 Fakta Penyanyi Cantik Windy Ghemary Ditelisik KPK, Sudah Dicekal Bepergian ke Luar Negeri
Windy Yunita (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Penyanyi atau Musisi Windy Yunita Ghemary terseret dalam pusaran kasus Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Lewat Windy, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan pengelolaan aset milik Nurhadi.

Berikut fakta-faktanya:

1. Aset Rumah Mewah 

KPK menelisik dugaan pengelolaan aset milik Sekretaris MA Hasbi Hasan oleh penyanyi atau musisi Windy Yunita Ghemary. Aset tersebut berupa rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan.

"Sejauh ini ada dugaan rumah yang terletak di Jakarta Selatan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi soal aset Hasbi Hasan yang dikelola Windy Ghemary, Selasa (6/6/2023).

2. Aliran Uang Suap

Penyidik KPK sebelumnya juga sudah pernah memeriksa Windy Ghemary dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Senin, 29 Mei 2023. 

Windy didalami keterangannya soal aliran uang dugaan suap Hasbi Hasan.

3. Windy Bantah Terlibat 

Windy sempat membantah keterlibatannya dalam perkara ini. Ia mengklaim tidak tahu menahu soal aliran uang Hasbi Hasan.

4. Akui Pernah Bekerja Satu Perusahaan

Windy mengakui bahwa pernah bekerja sama dalam satu perusahaan yakni, PT Athena Jaya Produksi (AJP) dengan Hasbi.

"Kalau Pak Hasbi saya pernah kenal dulu pernah mendirikan apa. Nanya-nanya AJP (Athena Jaya Production) dulu pernah ada Athena Jaya kan," klaim Windy usai diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
      
